Corigliano Rossano (Cs), raccolta differenziata: il vademecum del Comune per chi è in quarantena

"Emergenza Covid-19, a quanti risultassero positivi o in quarantena obbligatoria non è richiesto di differenziare i rifiuti a casa propria. La spazzatura va inserita in due o più sacchetti, possibilmente resistenti. Tutti i rifiuti, compresi fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti vanno nel non indifferenziabile".

La campagna condivisa e promossa dall'Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) della Sibaritide, che ha ripreso il nome della campagna di sensibilizzazione in atto da settimane dell'Amministrazione di Corigliano-Rossano (UN CONTAGIO SI PUÒ FERMARE SOLO CON LE NOSTRE AZIONI) riguarda le modalità di conferimento dei rifiuti nel caso in cui ci si trovi in quarantena obbligatoria o se positivi al Covid-19.

A questi ultimi, si indica di indossare guanti monouso per chiudere bene i sacchetti, senza schiacciare con le mani, utilizzando dei lacci o nastro adesivo. Una volta chiusi i sacchetti – rientra tra le raccomandazioni – i guanti utilizzati vanno gettati in nuovi sacchetti (2 o 3 sacchetti, uno dentro l'altro) e vanno subito dopo lavate le mani. Gli animali non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti dei rifiuti.