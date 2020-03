Coronavirus, il sindaco di Carolei: “Siamo disperati, ci hanno abbandonato”

"Siamo in una situazione disperata, ho oltre 30 persone in quarantena, ho un solo vigile che da oggi verrà a lavorare solo lunedì e mercoledì (in base al decreto "Cura Italia" n.18 del 17 marzo 2020), ho una stazione dei carabinieri con 4 unità e non riescono a coprire le 24 ore per tutta la settimana. Come posso controllare il mio territorio? Come posso tutelare i miei 3.500 cittadini?". E' il grido d'aiuto lanciato da Francesco Iannucci, sindaco di Carolei (Cs), in una lettera indirizzata al prefetto di Cosenza e, per conoscenza, al premier Conte e alla governatrice Santelli. "Quando ho l'esigenza di denunciare un reato previsto dai nuovi decreti (assembramento e altro), soprattutto nei fine settimana, non ho nessuna unità a disposizione che può effettuare il sopralluogo ed accertarsi - scrive il sindaco -, non posso far rispettare l'ordinanza del 22 marzo 2020 emessa dal ministero dell'Interno per mancanza di mezzi e uomini. Pretendo supporto perché, come più volte dichiarato dalle più alte cariche dello Stato, siamo in stato di guerra". Non "si possono abbandonare i sindaci in trincea senza uomini e mezzi - conclude -, è disumano. L'unica alternativa che ho, in mancanza di provvedimenti e di risposte, nonostante le tante richieste già inoltrate e rimaste senza risposta, è chiudere tutti i varchi con i new jersey in cemento".

Dettagli Creato Lunedì, 23 Marzo 2020 17:07