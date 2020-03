Coronavirus, farmacia dona 1000 mascherine all’ospedale di Paola

Mille mascherine sono state donate all'ospedale di Paola dai titolari della farmacia Novita' della citta' di San Francesco. A darne notizia sono Marco, Jolanda e Antonluigi Cimmino. "Dopo tante difficolta' connesse all'oramai cronica irreperibilita' di mascherine necessarie a fronteggiare la minaccia epidemica in atto - spiegano in una nota i titolari della farmacia - siamo riusciti ad acquistare e donare all'ospedale di Paola 1.000 mascherine che serviranno per ridare fiato e fiducia al personale medico e paramedico della struttura sanitaria, nonche' maggiore sicurezza ai molti pazienti che attualmente vi sono ricoverati". "Un atto di altruismo sicuramente, ma soprattutto - e' detto ancora nella nota - un gesto di civilta' e di solidarieta' verso la nostra gente a cui non potevamo sottrarci, fiduciosi che #Andra'tuttoBene".

Dettagli Creato Lunedì, 23 Marzo 2020 17:06