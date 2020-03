Coronavirus: la Farmacia Novità dona mille mascherine all'Ospedale di Paola

In data odierna, dopo tante difficoltà connesse all'oramai cronica irreperibilità di mascherine necessarie a fronteggiare la minaccia epidemica in atto, i titolari della Farmacia Novità di Paola (CS) - Dott. Cimmino Marco, Dott.ssa Cimmino Jolanda e Dott. Cimmino Antonluigi - sono riusciti ad acquistare e donare all'Ospedale di Paola ben 1.000 (mille) mascherine che serviranno per ridare fiato e fiducia al personale medico e paramedico della struttura sanitaria, nonché maggiore sicurezza ai molti pazienti che attualmente vi sono ricoverati.

"Un atto di altruismo sicuramente, ma soprattuto un gesto di civiltà e di solidarietà verso la nostra Gente a cui non potevamo sottrarci, fiduciosi che #AndràtuttoBene"