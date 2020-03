Impianti saturi: domani stop a raccolta umido a Cariati (Cs)

Rifiuti, a causa della saturazione degli impianti regionali di conferimento rifiuti nelle discariche autorizzate, in particolare nel conferimento della frazione organica, nella giornata di domani lunedì 23 marzo non verrà effettuata la raccolta dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (umido) a Cariati. L'Amministrazione Comunale si scusa per eventuali disagi.

