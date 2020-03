Coronavirus, l'ira del sindaco di Carolei, Iannucci: "Coglioni, non fate uscire i vostri figli!"

C'e' chi festeggia compleanni, chi si riunisce nei garage a bere e giocare a carte e poi ci sono i ragazzi che si ritrovano in piazzetta per fumare marijuana. Tutto cio' a Carolei, piccolo comune dell'hinterland di Cosenza. A lanciare l'allarme e' il sindaco del paese Francesco Iannucci, che dal proprio profilo Facebook attacca i cittadini trasgressori.

"Alcune famiglie si riuniscono pure per festeggiare! Ed altri fanno pure le riunioni nei magazzini! Coglioni che non siete altro, domani vi mettero' tutti in "I vostri figli non fateli uscire. Per ben tre volte ho sorpreso un gruppo a fumare canne e scambiarsi tra di loro le stesse canne, per tre volte li ho maltrattati e mandati a casa, non fateli uscire perche' la prossima volta prima gli rompo il c... e poi li porto in caserma", scrive il sindaco.