Coronavirus, Di Natale: "Vicino alle comunità di Rogliano e Santo Stefano di Rogliano"

"Sono vicino ai Comuni di Rogliano e Santo Stefano di Rogliano che oggi sono stati chiusi da ordinanza regionale a seguito dei diversi casi di positività al Covid-19, registrati negli ultimi giorni". È quanto dichiara attraverso mezzo stampa Di Natale che aggiunge: "Le comunità che oggi hanno subito tali misure restrittive voglio che sappiano una cosa. Sono a loro completa disposizione e sono pronto ad aiutarli in qualsiasi caso di necessità. I sindaci e le amministrazioni di cui sopra sono prima di tutto grandi amici. Mi piange il cuore non poterli abbracciare come di consuetudine avviene ma, ripeto, non esitassero a chiedere aiuto. Io sono qui. Il mio ascolto sarà il massimo per andare incontro alle esigenze che dovessero porsi in essere, perché il bene di ogni comunità è il più sacro".

Dettagli Creato Domenica, 22 Marzo 2020 13:29