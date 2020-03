Coronavirus, Magorno: "Pronta ordinanza per chiudere stazione di Diamante"

"Tra qualche ora emanerò una ordinanza per chiudere la stazione ferroviaria di Diamante e il transito su tutte le strade, anche Anas, del territorio del mio comune. Non si potrà circolare né scendere alla stazione di Diamante se non per le ragioni previste dalla ordinanza della Presidente Jole Santelli che al punto numero 1 stabilisce: "con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 è vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all'offerta di servizi essenziali ovvero spostamenti per gravi motivi di salute."

«Ahi serva Italia, di dolore ostello,

nave sanza nocchiere in gran tempesta,

non donna di provincie, ma bordello!"

Lo afferma il Sindaco di Diamante Ernesto Magorno.