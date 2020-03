Trebisacce: attivato il Centro Operativo Comunale per l'emergenza Coronavirus

Il sindaco di Trebisacce, l'Avv. Franco Mundo, ha attivato i servizi di protezione civile e il COC.

Il CoC (Centro operativo Comunale) di Trebisacce è pienamente funzionate e in questi giorni l'Amministrazione comunale di Trebisacce sta lavorando alacremente al suo potenziamento per far fronte all'emergenza straordinaria dettata dall'epidemia in corso. Oltre all'ammodernamento della struttura, nei giorni scorsi è stata installata una nuova antenna che renderà possibile a tutti i volontari di poter comunicare con il COC tramite Radio VHF. Sempre attraverso il CoC passerà la distribuzione di materiale protettivo (Tute monouso, guanti e mascherine) in dotazione ai volontari di Protezione Civile, al fine che essi possano essere adeguatamente tutelati nell'ambito del proprio servizio alla cittadinanza. In collaborazione con le Associazioni di Protezione Civile presenti sul territorio, l'Amministrazione comunale di Trebisacce, tramite il CoC, ha messo a disposizione della cittadinanza un numero sociale per far fronte alle esigenze derivanti dall'emergenza CoronaVirus. Tutti coloro che hanno compiuto i 65 anni d'età o che vivono una disabilità, potranno accedere gratuitamente al servizio di spesa e consegna medicine a domicilio, che saranno recapitate dai volontari della Protezione Civile, sempre in osservanza alle norme di sicurezza sancite dai D.M.P.C. e dalle Ordinanze sindacali. Il numero 3791338072 potrà essere inoltre utilizzato da chiunque per segnalazioni o richieste di informazioni. In tale contesto una stretta collaborazione è in corso tra la Protezione Civile, e le forze dell'ordine, in particolare modo il Corpo dei Vigili Urbani della Polizia locale, pronti ad intervenire anche sulle segnalazioni che i cittadini stanno inoltrando al numero sociale messo a disposizione.

Il delegato alla Protezione Civile, Franz Apolito, ha dichiarato a tale proposito: "Stiamo lavorando in sinergia con tutti gli enti, le realtà del terzo settore, e le forze dell'ordine per garantire al massimo l'assistenza ai cittadini di Trebisacce, per quello che ci compete. Vigileremo sul territorio, dando sempre il massimo sostegno alla popolazione, soprattutto in questi momenti così difficili, che ci proiettano verso un futuro più sereno a cui andiamo incontro carichi di speranza. Ringrazio tutti coloro che si stanno impegnando per far funzione la complessa macchina della Protezione Civile, a partire dagli operatori, fino a tutti i Responsabili d'area del Comune di Trebisacce e al Sindaco Franco Mundo, che nell'importanza fondamentale di una Protezione Civile ben funzionante ha sempre creduto".