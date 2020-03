Trovato cadavere di un clochard in ex caserma a Bari, l’uomo era originario del Cosentino

Il cadavere di un clochard settantenne, originario di Campana (Cosenza), e' stato trovato nel primo pomeriggio all'interno della ex caserma Rossani. A dare l'allarme e' stato un cittadino che ha segnalato la presenza dell'uomo al 112. Sul posto e' intervenuto un equipaggio del 118, il medico legale e i carabinieri. La morte - stando ai primi accertamenti - sarebbe stata provocata da cause naturali. Il pm di turno, Marcello Quercia, ha comunque disposto l'esame del tampone per rilevare la presenza del Covid-10.

