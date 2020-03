Appello a Santelli da parte delle donne di San Giovanni in Fiore: “Personale militare nel nostro Ospedale”

"Cara Jole,

Ci permettiamo di darti del Tu, perché sei una Donna come noi e senti i problemi con la nostra stessa sensibilità ed emozione. E' la lettera che il movimento "Donne e diritti" di San Giovanni in Fiore scrive al presidente della Regione Calabria.

"Noi Donne dobbiamo pensare a noi stesse, ma soprattutto ai nostri figli, ai nostri compagni, ai nostri padri e, nonostante - scrive il movimento - le difficoltà, asciugate le lacrime, versate di nascosto per non essere viste e udite, andiamo avanti con forza e coraggio. Quel coraggio che ci sostiene quando siamo offese, violate e colpite nell'anima da uomini che anima non hanno, quando ci diagnosticano terribili malattie e affrontiamo con dignità l'inferno della chemioterapia, quando vediamo soffrire e morire i nostri figli e una parte di noi muore per sempre. Ma andiamo avanti, perché indietro è una parola che non appartiene al nostro vocabolario, o meglio, lo abbiamo cancellato nel momento in cui le ostetriche hanno tagliato il nostro cordone ombelicale.

Ma ora stiamo vivendo un momento di difficoltà e non vorremmo usare verbi che non ci appartengono. E' la seconda volta che ti scriviamo. Abbiamo scritto anche al Presidente della Repubblica. Siamo molto preoccupate per San Giovanni in Fiore, dove, sì ancora non ci sono casi di coronavirus, ma crediamo che potrebbero essercene.

Infatti molti nostri concittadini lavorano negli ospedali di Cosenza, Crotone e Catanzaro, e poi il virus è così invisibile e silenzioso, e viaggia in modalità ancora sconosciute: non ne resteremo immuni, nessuno lo è!

Qui Jole, come ben sai, c'è l'ospedale e sai anche le condizioni, ieri l'amministrazione comunale ha donato due ventilatori polmonari, ma non bastano.

Abbiamo bisogno di qualche posto di terapia intensiva e l'attrezzatura per fronteggiare i casi positivi.

Qui abitano tanti anziani che reggono l'economia sangiovannese, non possiamo lasciarli soli nelle loro case contro il virus, non possiamo guardarli negli occhi e dire loro: Non possiamo andare in ospedale, non c'è posto", perché se continuano ad aumentare i casi in Calabria, a Cosenza e a Crotone finirà così, si farà una selezione e a pagare saranno le fasce più deboli: non è giusto, non è umano!

Non abbiamo diritto anche noi alla salute, o il fatto di essere concittadini di alcuni politici legittima chiunque a considerarci figli di un dio minore?

C'è l'emergenza e quindi tutto ciò che abbiamo richiesto nella petizione popolare, può sembrare una richiesta ardua e per ora possiamo accantonarla. E allora visto che hai chiesto l'intervento dell'esercito, possiamo fare in modo che sia di aiuto sanitario e non solo coercitivo? L'esercito non può essere considerato come uno strumento dello Stato che deve privare le libertà dei cittadini, solo perché alcuni trasgrediscono le regole.

L'esercito è dotato di personale sanitario qualificato e di strumenti all'avanguardia, quindi cara presidente Potresti inviare anche a San Giovanni in Fiore personale militare che va a operare nel nostro ospedale per fronteggiare l'emergenza sanitaria. E' un modo anche per riaprire i reparti chiusi e snellire il lavoro degli Ospedali delle nostre città. A San Giovanni si potrebbero eseguire anche interventi chirurgici di routine, visite, ecc, saremmo punto di riferimento anche per i paesini dell'hinterland crotonese e della Sila e Pre -Sila.

Puoi dare un po' di speranza al nostro Paese? La storia è maestra di vita e guida della società: molti ospedali civili sono nati dalla riconversione degli ospedali militari e viceversa, e nelle peggiori crisi si è sviluppato un più forte welfare.

In Cina hanno costruito, in una settimana, un ospedale, a Milano anche utilizzando i padiglioni della Fiera. In tutta Italia si cercano strutture, noi qui l'abbiamo, grande e, fino a qualche anno fa, molto efficiente. E allora?

Allora ci appelliamo a Te, una nuova volta: il 26 gennaio sei diventata presidente anche con i voti dei sangiovannesi, pertanto ascoltaci e tutelaci.

Ti salutiamo, confidando nel tuo positivo riscontro.

" Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale della società" (Rita Levi Montalcini)".