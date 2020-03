Coronavirus, supporto psicologico dalla Caritas di Cassano (Cs)

La Caritas diocesana di Cassano all'Jonio, in comunione con il Vescovo, monsignor Francesco Savino, ha attivato un nuovo servizio per supportare le persone in questo particolare momento di emergenza sanitaria per via della diffusione del Coronavirus. Secondo quanto rende noto un comunicato, oltre a implementare la linea del Centro di Ascolto diocesano per i bisogni piu' urgenti delle persone in fragilita' - fa sapere il vicario per la carita', don Gianni Di Luca - sara' attivo un nuovo servizio di supporto psicologico per personale medico, infermieristico, operatori sanitari e volontari che sono impegnati in prima linea. "Per tutti coloro che si trovano in quarantena o isolamento volontario, familiari dei pazienti ricoverati, anziani, persone con disabilita' e per chiunque viva una difficolta' emotiva legata al Covid-19", spiega don Gianni Di Luca. Il Centro di Ascolto sara' attivo da lunedi' a venerdi' dalle 9.00 alle 13.00 e mercoledi' e giovedi' dalle 16.00 alle 18.00. Il numero di riferimento e' 379.1883897 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. Il Supporto Psicologico martedi', giovedi' e sabato dalle 11.00 alle 13.00 Tel. 379.1811428 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Il servizio sara' reso fruibile grazie alla disponibilita' volontaria di una psicologa che provvedera' a contattare direttamente, entro le 24 ore, tutti coloro che ne faranno richiesta.

Dettagli Creato Venerdì, 20 Marzo 2020 19:58