Cosenza, bonus elettrico, gas e idrico per le famiglie con redditi minimi: sospesi i termini di scadenza delle domande di rinnovo

Sono sospesi, per l'emergenza sanitaria in atto in tutto il Paese, gli effetti della decorrenza dei termini di scadenza delle domande di rinnovo dei bonus elettrico, gas e idrico per le famiglie con redditi minimi. Ne dà notizia il Settore welfare del Comune di Cosenza, attraverso il dirigente Gianpiero Scaramuzzo, comunicando che a tal proposito l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) ha adottato il 17 marzo scorso una deliberazione con la quale ha deciso disposizioni urgenti in materia, in relazione alle misure introdotte per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Al termine del periodo di sospensione, fissato al prossimo 30 aprile, i cittadini dovranno rinnovare la domanda di bonus entro i 60 giorni successivi, avendo così garantita la continuità dei bonus medesimi, con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria e per un periodo di 12 mesi. Pertanto tutti i cittadini beneficiari di bonus in scadenza al 30 aprile 2020 (che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 31 marzo) o al 31 maggio (che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 30 aprile), potranno richiedere il rinnovo entro il 30 giugno per vedere garantito l'ulteriore periodo di 12 mesi, in continuità con il precedente. Tutto ciò, naturalmente, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti di prolungamento delle restrizioni conseguenti all'emergenza Covid-19.

Creato Venerdì, 20 Marzo 2020