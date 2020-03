Coronavirus, Magorno (Iv): “Sindaci calabresi sono eroi”

"Giulio Tarsitano è il Sindaco di Fagnano Castello un piccolo paese della provincia di Cosenza. Un sindaco in prima linea contro l'emergenza #Coronavirus, un sindaco che sopperisce in prima persona alla mancanza di agenti di Polizia Municipale. L'ho scritto e detto a più riprese: in questa fase delicatissima i sindaci calabresi si stanno rivelando eroi".

Così il Senatore IV, Ernesto Magorno, commentando l'iniziativa del Sindaco di Fagnano Castello.