Cerisano (Cs), il sindaco chiude l’accesso ai non residenti: "Troppe persone dai Comuni vicini fanno la spesa qui”

"Ho fatto un'ordinanza per non consentire l'accesso in paese ai non residenti, se non per i motivi previsti nel decreto governativo, ovvero di lavoro, di salute o per assistere un anziano". Lo dice all'AGI Lucio Di Gioia, sindaco di Cerisano (Cosenza). "Abbiamo rafforzato i parametri governativi, perche' c'era molta gente che, dai comuni vicini, veniva a fare la spesa o veniva alla posta in paese - dice il sindaco - e per fortuna noi ancora non abbiamo nessun caso di contagio a Cerisano".

"Ho fatto anche un'ordinanza per evitare che si faccia sport a tutte le ore, prevedendo che si possa fare per due ore al giorno, dalle 6 alle 8 di mattina, - dice ancora il sindaco - e da soli, fuori dal centro urbano". (AGI)