Coronavirus, Scalea si blinda: presidi con barriere in cemento per bloccare l’accesso al territorio comunale

Con propria ordinanza il commissario prefettizio del Comune di Scalea ha disposto "il posizionamento di barriere invalicabili in cemento del tipo 'New Jersey' e/o con dadi in cemento movimentabili solo con l'ausilio di pale meccaniche".

Alcuni varchi stradali saranno presidiati dalla polizia municipale:

1. Loc. S.Giorgio, confine con il comune di S.Nicola Arcella all'altezza deII'attivitâ di lavorazione marmi (x1)

2. Loc. Baia del Carpino, interdizione dei varchi d'accesso dalla SS18 (x2)

3. Intersezione Via M. Bianchi con SS18 (x1)

4. Intersezione Lungomare Ruggiero di Lauria con SS18, nei pressi della Villa Campagna (x1)

5. Intersezione Via Po con SS18, presso piscina comunale e sottopasso lato mare (x2)

6. Intersezione Via Laos con SS18, nei pressi Hotel Felix (x1)

7. Intersezione Via Caselli con SS18, nei pressi vivaio Belcastro (x1)

8. Loc. S.Barbara, intersezione Via Monteforte con SP3 (x1)

9. Loc. Costapisola, intersezione via di callegamento SP3 con SP9 (x1)

10. Lac. S.Angelo, strada accesso alla loc. Valline, nei pressi della costruenda rotonda della strada Provinciale Scalea/Mormanno; (x1)

Il commissario prefettizio di Scalea ha ordinato alla ditta UNIEDIL di posizionare nei punti indicati barriere del tipo "New Jersey" e dadi in cemento alle misure di cm50x50x50 dotati di ganci per la movimentazione meccanizzata secondo le indicazioni che saranno impartite dal Servizio di Protezione civile e della Polizia Municipale.

Alla ditta SCUITO SCAVI srl ha ordinato di garantire una pronta reperibilità, h24, in caso di necesssità di movimentazione delle barriere in cemento per consentire l'eventuale passaggio di mezzi di soccorso e ambulanze.

LEGGI L'ORDINANZA (clicca qui)

Il consigliere regionale Antonio De Caprio ha incontrato il commissario prefettizio Giuseppe Guetta.

«Quotidianamente mi confronto con molti abitanti del posto che esprimono la loro paura – dichiara De Caprio – domandandomi perché nessuno si prende a cuore il comune di Scalea. Dopo Paola, Grisolia, Diamante e Beledere Marittimo, blindate per volontà degli amministratori, ho interpellato l'attuale commissario prefettizio di Scalea, Giuseppe Guetta. Recependo l'appello si è riusciti – continua il consigliere – a blindare la città e tutelare i cittadini. Invito i residenti di Scalea a non allontanarsi dal territorio, si sbarreranno gli accessi a seguito del provvedimento comunale. Non vi è dubbio che bisogna anche approntare, altrettanto efficacemente, ogni azione capace di alleviare i disagi, ricordo a tal proposito l'iniziativa della Croce Rossa Comitato Alto Tirreno Cosentino per il servizio di consegna spesa e farmaci a domicilio. La polizia municipale sorveglierà i confini comunali per garantire il rigoroso rispetto delle azioni poste in essere. In corso di notifica anche numerose ordinanze di quarantena obbligatoria. Il commissario – conclude De Caprio – al quale va il mio plauso per la responsabilità e sensibilità dimostrata, mi ha assicurato l'adozione di misure maggiormente restrittive qualora quelle definite nella giornata odierna dovessero risultare insufficienti».