Riapertura ex ospedale di Cariati: domani l'incontro in Comune

Riapertura ex Ospedale, condividere impegno, sforzi ed iniziative verso un obiettivo comune. Discutere della questione sanitaria locale, anche alla luce dell'emergenza COVID-19 e valutare eventuali nuove azioni sinergiche.

Con queste finalità è convocato per le ore 11 di domani venerdì 20 marzo alle ore 11 nella sede municipale di piazza Rocco Trento l'incontro urgente al quale l'Amministrazione Comunale ha invitato i rappresentanti dei movimenti e delle forze politiche cittadini ed i consiglieri componenti il tavolo consiliare sanità.

Considerata l'emergenza sanitaria in corso e le indicazioni comportamentali impartite nei vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la distanza di sicurezza tra i vari partecipanti all'incontro dovrà partecipare un solo rappresentante per gruppo.