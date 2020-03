Cassano allo Ionio (Cs), giunta comunale delibera il ripristino del servizio di banco alimentare

L'amministrazione comunale di Cassano All'Ionio, oltre a essere in prima linea quotidianamente per vigilare sull'osservanza da parte della comunità locale delle disposizioni impartite dal Governo, dalla Regione Calabria e dall'ente locale, per prevenire il diffondersi del Coronavirus, è impegnata anche sul fronte dell'amministrazione ordinaria per dare le risposte attese dai cittadini nei vari settori in cui si articola l'attività dell'ente locale. A tale riguardo, l'esecutivo, tenendo conte del particolare momento legato all'emergenza sanitaria, che non pochi effetti negativi provoca nella popolazione, al fine di venire incontro, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, al disagio sociale di sacche di nuclei familiari che vivono in disagiate condizioni economiche, ha discusso e deliberato l'immediato ripristino del servizio del banco alimentare, la cui distribuzione delle derrate agli oltre 500 nuclei familiari inizierà già da giovedì 20 marzo, a Doria.

Gli uffici preposti, al fine di evitare assembramenti di persone, ha optato – è scritto in un comunicato stampa del Comune - per la razionalizzazione della distribuzione dei pacchi alimentari, invitando al ritiro 50 rappresentanti degli aventi diritto al giorno. La raccomandazione, in proposito, del sindaco e della giunta ai destinatari, è stata quella di offrire agli addetti alla distribuzione e alla locale Confranternita di Misericordia, coinvolta per dare il suo apporto al servizio, la massima collaborazione. Il sindaco, ha inoltre, riferito, che è stato deciso il ripristino dell'erogazione del contributo per malattia, ai richiedenti, previo accertamento degli uffici competenti e l'atto di indirizzo per la liquidazione delle pratiche già esaminate con esito positivo. Altro atto di indirizzo della GM, ha riguardato la messa a disposizione da parte dell'amministrazione locale per gli uffici che si occupano di politiche sociali, la somma di 10 mila euro, per 100 contributi da erogare ad altrettanti nuclei familiari che dagli accertamenti che verranno espletati, risulteranno essere indigenti. A breve, è stato annunciato, verrà pubblicato l'apposito avviso-bando contenente i criteri di assegnazione del contributo. Non è molto, ha commentato il primo cittadino. Avremmo voluto fare di più. Tuttavia vuole essere un segnale di solidarietà verso il disagio sociale che interessa le persone in difficoltà da parte dell'amministrazione comunale. L'esecutivo comunale ha infine approvato una integrazione al Programma triennale delle Opere Pubbliche previste per il periodo 2020-2022, con altri interventi ritenuti di notevole interesse pubblico, come il completamento degli impianti di potabilizzazione dell'acqua di Marina di Sibari e del Pozzo Lo Caso in Sibari. Il sindaco, ha infine, auspicato che si esca presto dall'emergenza, che oltre ad avere ripercussioni sulla popolazione, nuoce gravemente all'economia già debole sul nostro territorio, affinché presto si possa tornare alla normalità in tutti i campi.