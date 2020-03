Campana (Cs), in arrivo mascherine e tessuto per crearne altre

Emergenza Coronavirus, anche se la popolazione è in quarantena gli operatori di pubblica sicurezza e quelli degli enti pubblici continuano a lavorare per garantire assistenza e vigilanza durante questo momento difficile e complesso. Di fronte alla carenza di equipaggiamenti è partita una rete di solidarietà messa in moto da Federimprese Calabria-C.L.A.A.I. che ha coinvolto un centinaio di volontari capaci di cucire nella creazione di mascherine di tessuto fatte a mano e sanificate. Nella giornata di oggi sono state consegnate al comune di Campana le prime 50, oltre a tessuto sufficiente a crearne altrettante.

"Voglio ringraziare il presidente di Federimprese Calabria-C.L.A.A.I. Francesco Beraldi – ha commentato il sindaco Agostino Chiarello – per quello che sta facendo con i suoi volontari. Oltre al nostro comune anche quelli vicini stanno per ricevere in queste ore le mascherine da fornire ai propri operatori e alle forze di polizia che presidiano il territorio. Al tempo stesso ho individuato 4/5 sarte volontarie qui a Campana che con i tessuti arrivati insieme alle mascherine saranno in grado di crearne delle altre e di metterle a disposizione del Comune. In questo momento di stanchezza e sconforto, in cui come sindaco sento il peso di tutta la responsabilità, qualsiasi spiraglio di luce e solidarietà è un passo in più verso quel ritorno alla normalità che tutti agogniamo".