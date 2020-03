Corigliano Rossano (Cs), il sindaco Stasi: “Piano emergenza regionale parta subito”

"Emergenza Covid-19, tempi rapidi per la terapia sub intensiva; personale medico per terapia intensiva e sub intensiva; personale sanitario per il pre-triage e per il Pronto Soccorso; chiarezza nei rapporti tra cittadini, medici di base, ospedali e 118; rafforzamento del 118 alla luce del territorio di competenza". Sono state queste le richieste ribadite dal sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, intervenuto stamani (mercoledì 18 marzo) al tavolo tecnico per il piano di emergenza Covid-19 convocato dal commissario dell'Asp di Cosenza Giuseppe Zuccatelli ed al quale hanno partecipato anche i direttori degli ospedali spoke di Cetraro, Castrovillari e Corigliano-Rossano, il direttore della centrale operativa del 118, il direttore del dipartimento prevenzione ed i sindaci di Paola, Cetraro, Castrovillari ed Acri.

"Sono passati ormai diversi giorni – ha sottolineato il Primo Cittadino –da quando è stato varato il piano. Lo spoke di Corigliano-Rossano è pronto ad allestire il reparto di terapia sub-intensiva che è necessario ed urgente per il trattamento dei pazienti COVID-19.È stato preparato inoltre uno spazio per la degenza, con percorsi dedicati. Ora però – ha scandito – è il momento di realizzarli, senza perdere altro tempo.

Non si può più rimandare – ha aggiunto – l'assunzione e l'incremento di personale sanitario che possa supportare non solo le funzioni dei cosiddetti reparti covid-19 da allestire, ma anche il Pronto Soccorso per le continue sollecitazioni che riceve quotidianamente, oltre ad allestire finalmente il pre-triage h24: è assurdo che la tenda allestita per il pre-triage sarebbe rimasta tutt'ora vuota se non fosse stato per la grande disponibilità dei volontari della Croce Rossa e per una ordinanza sindacale apposita.

La mancata presenza h24 di pre-triage con personale sanitario e l'insufficienza di mezzi e uomini per il 118 – ha concluso Stasi – stanno causando lacune gravi che rischiano di mettere in crisi la risposta del sistema sanitario all'emergenza COVID-19. Non è più il tempo di parlare, ognuno faccia la sua parte per la realizzazione di quella parte del piano di emergenza varato dalla Regione Calabria che può e deve essere reso operativo immediatamente".