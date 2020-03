Cosenza, Passarino (Failp Cisal): " I dipendenti di Poste Italiane disarmati contro il Coronavirus"

In Italia, in un momento storico difficile, in cui l'unica arma per poter vincere questa guerra contro un virus sconosciuto, è costituita dell'isolamento e dalla limitazione nei contatti interpersonali, i dipendenti di Poste Italiane, vengono lasciati disarmati.

Antonio Passarino, segretario Provinciale della FAILP CISAL di Cosenza sottolinea il ruolo di servizio essenziale che lo Stato ha affidato al servizio postale, ma che tuttavia non viene compensato da sufficienti misure da parte della società Poste Italiane, a tutela della salute e, a questo punto, della vita dei propri dipendenti.

Ad oggi, 17 Marzo 2020, ancora alcuni Uffici Postali e di recapito di Cosenza, denunciano la mancata fornitura dei DPI. Si rileva che in alcuni Uffici, ai dipendenti sia stata fornita UNA sola mascherina con filtro di una durata di 8 ore, e che in altri siano addirittura assenti il sapone per poter lavare le mani, come tanto si raccomanda, e la carta per asciugarsi.

Passarino ritiene che sia inammissibile continuare un servizio, sia pure essenziale, in termini e condizioni tali da porre a repentaglio la vita dei propri dipendenti. Si chiede dunque alla Società POSTE ITALIANE, di fornire con la massima urgenza a ciascun lavoratore tutti i presidi sanitari essenziali per poter continuare a svolgere i servizi richiesti. In mancanza dovrà essere disposta la sospensione temporanea di tutte le attività aziendali e la conseguente chiusura degli uffici Postali e di Recapito.

L'espletamento delle attività e del servizio DEVE avvenire solo in condizione di massima TUTELA del Lavoratore.