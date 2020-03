Belvedere (Cs), il meetup ‘Amici di Beppe Grillo’ scrive al sindaco: “Verificare residenze fittizie”

Il Meetup "Amici di Beppe Grillo - Belvedere in MoVimento" ha scritto una missiva indirizzata al Sindaco di Belvedere e, per conoscenza, al Responsabile comunale dell'Ufficio Demografico, al Comandante della Polizia locale di Belvedere e al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Belvedere, per chiedere "la verifica delle residenze fittizie al fine della tutela dei cittadini belvederesi".

Di Seguito il testo della missiva:

"Gli attivisti del Meetup "Amici di Beppe Grillo - Belvedere in MoVimento", presenti alle ultime elezioni Amministrative con la lista "Movimento 5 Stelle", a seguito dell'emanazione del decreto legge del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 Marzo 2020

Considerata la situazione di estrema difficoltà in cui versano le strutture sanitarie calabresi;

Considerato il ristretto numero di posti per il ricovero in caso di contagio dovuto al Covid-19;

Visto che il Comune di Belvedere Marittimo ha diverse unità immobiliari di cittadini residenti nel centro urbano e in residence e villaggi sparsi in zone limitrofe, ma che nella realtà dei fatti le raggiungono solo in occasione delle vacanze;

Visto l'avvicinarsi del periodo di festività pasquali, che potrebbero invogliare le persone a raggiungere la loro residenza in Belvedere Marittimo;

Visto che in alcuni periodi dell'anno il Comune di Belvedere Marittimo arriva a toccare un numero considerevole di presenze;

Vista la possibilità di una proroga del periodo di quarantena;

Chiedono alla S.V. che vengano effettuati dei controlli sulle possibili residenze fittizie allo scopo di garantire alla popolazione effettivamente residente un'adeguata tutela della salute, ma allo stesso tempo contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

A tal fine, gli attivisti del Meetup per rendere maggiormente fattibili gli accertamenti e per facilitare il compito agli addetti alle verifiche, suggeriscono di chiedere la collaborazione degli amministratori di condominio".