Natalya Franzese Plaude alle scelte della GM su Marina di Sibari e Pozzo Lo Caso

Plauso e soddisfazione per l'approvazione, da parte della Giunta Comunale, del progetto preliminare inerente il completamento degli impianti di potabilizzazione dell'acqua del Villaggio Marina di Sibari e del pozzo Lo caso in Sibari sono stati espressi da Natalya Franzese, Capo Gruppo de la "Mongolfiera". Si continua a guardare, con incessante impegno, a Sibari ed alla sua costa, ha commentato, nella piena consapevolezza che lo sviluppo e la crescita economica debba necessariamente partire dal litorale per espandere i benefici influssi al centro ed all'intero territorio comunale. Per la consigliera Franzese, è da apprezzare l'impegno, costante ed instancabile, del sindaco Gianni Papasso e dell'intera amministrazione comunale che, in questi giorni drammatici di emergenza, legata alla pandemia da Coronavirus, nel mentre combattono in prima linea a tutela della salute dei cittadini, non tralasciano di affrontare tutte le altre problematiche che interessano il territorio. Soprattutto, ha tenuto a sottolineare e apprezzare, non trascurano la programmazione di tutti quegli interventi necessari a far riprendere il cammino interrotto ad una città che ha la voglia e il diritto di uscire dall'immobilismo e lanciarsi verso un futuro migliore di progresso e sviluppo. L'approvazione del Progetto del completamento degli impianti di potabilizzazione dell'acqua di Marina di Sibari e del Pozzo Lo Caso, insieme a tutta la programmazione riguardante il futuro, che l'amministrazione comunale sta mettendo in campo, secondo il capo gruppo Franzese, apre alla speranza che andrà tutto bene e che il sacrificio odierno potrà servire per ritornare alla normalità del vivere comunitario e alla ripresa economica con maggiore forza. Con l'auspicio che, per la prossima estate, i turisti e i villeggiati possano ritornare ad affollare la nostra stupenda costa, ha concluso Natalya Franzese, il lavoro dell'amministrazione comunale non si interrompe e va avanti con vigore per ridare dignità, decoro ed efficienza dei servizi su tutto il territorio comunale.

Dettagli Creato Martedì, 17 Marzo 2020 08:43