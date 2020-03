Coronavirus, arrivate scorte del farmaco sperimentale all’ospedale di Cosenza

Sono arrivate questa mattina nella farmacia dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza le prime scorte di Roactemra 200 e 400, il farmaco della Roche contro l'artrite, sperimentato a Napoli e che ha dimostrato di avere effetti positivi nelle cure relative al coronavirus. Il farmaco, come viene annunciato, sara' adesso preparato in ambiente sterile in dosi personalizzate per ogni paziente, cosa che ne garantisce anche l'utilizzo senza alcuno spreco. (Agi)

Dettagli Creato Lunedì, 16 Marzo 2020 16:30