Coronavirus a Cosenza, il consigliere comunale Sconosciuto invita i cittadini ad effettuare correttamente la raccolta differenziata

"In questo periodo di emergenza sanitaria, a causa del coronavirus, impegnatevi ancor di più a fare bene la raccolta differenziata, esponendo i mastelli secondo il calendario previsto ed evitando depositi incontrollati di rifiuti". Un vero e proprio appello alla cittadinanza quello rivolto dal consigliere comunale Pasquale Sconosciuto. "Tuteliamo la nostra salute salvaguardando l'ambiente che ci circonda"- sottolinea Sconosciuto che, rivolgendosi ai cosentini, annuncia anche l'avvio, da oggi, di un vero e proprio piano per la raccolta dei rifiuti abbandonati in tutti i quartieri della città. Il consigliere ha ricordato, inoltre ai cittadini, di non uscire da casa e di farlo solo se strettamente necessario. "Questo periodo di emergenza sanitaria, causata dalla diffusione del Covid-19 sta suscitando in molti di noi ansie e preoccupazioni, così come ha modificato molte abitudini del vivere comune e della nostra quotidianità. Stiamo imparando nuove regole, soprattutto quelle dettate dal Governo che dobbiamo continuare tutti insieme a rispettare per ragioni di sicurezza. Per questo - conclude Sconosciuto - chiedo ai cosentini di osservarle in modo rigoroso. Restiamo a casa. Facciamo la differenziata. Tutti insieme ce la faremo".

Dettagli Creato Lunedì, 16 Marzo 2020 15:28