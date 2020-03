Coronavirus: a Cosenza buoni riscontri dal farmaco contro l'artrite

Arrivano segnali positivi dall'Annunziata di Cosenza dove sono ricoverate 11 persone positive con sintomi da Codiv-19. Di questi pazienti, quelli con problemi respiratori gravi sono trattati da tre giorni con il farmaco sperimentato per primo dai medici dell'ospedale Cotugno di Napoli sui malati affetti da Coronavirus. Il "tocilizumab", questo il nome del farmaco prodotto dall'azienda farmaceutica Roche, e' nato per curare l'artrite reumatoide e si e' scoperto essere in grado anche di ridurre i problemi polmonari dei soggetti colpiti dal Coronavirus.

La speranza giunge dall'interno dal nosocomio Bruzio, e in particolare, dal reparto di Malattie infettive, dove il farmaco, al momento, e' somministrato in modo diverso dal protocollo individuato a Napoli, in attesa dell'arrivo della giusta posologia e formula. In particolare, il farmaco e' somministrato per via sottocutanea, mentre il protocollo sperimentale prevede la somministrazione per via endovenosa. Per questo i risultati potrebbero arrivare piu' lentamente. Otto gli ammalati dell'Annunziata sottoposti al trattamento, tra i quali i due ricoverati in Rianimazione e i sei nell'Unita' operativa di malattie infettive guidata da Antonio Mastroianni. Le prossime 48-72 ore saranno determinanti per capire i reali effetti del farmaco, che al momento sembra pero' dare riscontri positivi.