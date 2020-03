Coronavirus, Mario Occhiuto: “Cittadini di Cosenza, non uscite. Salvate la vostra vita e quelle degli altri”

"Invito tutti i cittadini di Cosenza a non uscire. Restate a casa e non uscite se non per motivi super necessari. Evitate anche di passeggiare, se non è strettamente necessario. E mantenete in ogni caso la distanza di sicurezza nei confronti degli altri, usando pure i dispositivi di protezione individuale". Lo scrive su Facebook il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. "Tutti i nostri agenti della Polizia municipale sono in giro sulle strade per effettuare i necessari controlli sugli spostamenti non consentiti - aggiunge -, ricordate che il vostro comportamento responsabile può salvare la vostra vita e quella degli altri. Ci sono persone che lavorano per tutti noi e che sono costretti a correre dei rischi. Pensiamo anche a loro".

Dettagli Creato Sabato, 14 Marzo 2020 16:40