Russo (Senato Accademico Unical): "Covid 19 mette a rischio il diritto allo studio"

"Proprio così: tra le tante conseguenze devastanti per il welfare della nostra Nazione, il Coronavirus mette a serio rischio anche le Borse di Studio.

Difatti nel Decreto del Presidente del Consiglio del 9 Aprile 2001 (Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390) all'articolo 6 vengono stabiliti a livello nazionale i criteri per la determinazione del merito ed i relativi termini entro cui gli Studenti italiani devono conseguire i CFU per richiedere la Borsa di Studio per l'anno successivo.

Nella maggior parte degli Atenei italiani si sono naturalmente verificati disagi e ritardi dovuti alle conseguenze delle disposizioni adottate dal Governo per fronteggiare questa emergenza sanitaria.

Per questo motivo, non appena il Governo inizierà ad adottare tutte le misure per rimettere in moto il sistema Paese, sarà necessario ridefinire urgentemente i criteri contenuti nella legislazione nazionale in materia, riducendo il numero di CFU o allungando le tempistiche utili per conseguirli.



Ed è stato quello che hanno chiesto al Ministro Manfredi gli Studenti eletti al CNSU con Azione Universitaria.

Ringrazio Alessandra Rundo (Membro dellla Commissione Diritto allo Studio del CNSU), Dalila Ansalone e Claudio Barjami che si sono finora contraddistinti per aver composto insieme uno dei gruppi più attivi del Consiglio Nazionale ed anche in questa occasione non sono stati da meno, richiedendo ed ottenendo che questa necessità fosse al primo punto nel Rapporto CNSU sull'emergenza COVID-19.

Anche in Calabria porteremo avanti questa battaglia e scriveremo all'Assessore Savaglio per chiedere che la già disastrosa situazione ereditata sul Diritto allo Studio non subisca questo ulteriore sfregio". Lo afferma in una nota Mario Russo, Senatore Accademico dell'Università della Calabria.