Mormanno (Cs): una task force sanitaria e una squadra di volontari per ottemperare alle richieste a domicilio dei cittadini

Da una parte la richiesta del Dpcm di rimanere in casa per evitare la diffusione del contagio da Covid 19, dall'altra l'ordinarietà della vita che deve continuare tra bisogni singoli e necessità mediche. Così l'amministrazione comunale di Mormanno ha messo in campo due strumenti utilissi per evitare ai cittadini di lasciare i propri domicili ed assisterli direttamente nelle cose pratiche di tutti i giorni.

Grazie alla collaborazione dei medici di medicina generale (Dott. G.Antenucci, Dott. O.Santulli, Dott.ssa I.Vampo, Dott.ssa E.Fortunato) e la Farmacia Amato (Dott. Fiamingo) si è costituita una "Task Force Sanitaria" al fine di garantire telefonicamente il triage come previsto da decreto e la prescrizione e la consegna a domicilio dei farmaci che è partita da mercoledì 11 marzo e avviene attraverso la prenotazione delle ricette mediche al seguente numero: 0981/80371 (per chi è seguito dal Dott. G.Antenucci, Dott. O.Santulli e dalla Dott.ssa E.Fortunato) dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 10:30, mentre attraverso il 3348973771 - 0981/80264 (per chi è seguito dalla Dott.ssa I.Vampo) dal martedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00. Ogni giorno dalle ore 12:00 parte la consegna domiciliare a cura del Comune di Mormanno. Per quei farmaci per i quali non è prevista la prescrizione del medico si può invece richiederli direttamente allo 0981/81023, tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30.

Saranno invece i volontari dell'Enpa Mormanno ad assistere i singoli cittadini nell'ordinarietà delle richieste come consegna pacchi, pagamento delle bollette ed altre commissioni delegabili. Così si porta assistenza alle persone più fragili, magari sole in casa, mettendo a disposizione persone di fiducia che con le dovute precauzioni e rispetto delle normative di contrasto al contagio, aiuteranno coloro che ne hanno bisogno.

A tutti l'amministrazione comunale di Mormanno esprime il proprio e sentito «grazie per il lavoro capillare e solidale che stanno svolgendo in questi giorni così complessi per il Paese e per la nostra comunità, dimostrando spirito di squadra, attaccamento alla comunità, valore di servizio che non ha eguali».