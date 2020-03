Piano di emergenza regionale, l’associazione ‘Donne e Diritti’: “San Giovanni in Fiore penalizzata ancora una volta”

"Apprendiamo dalla stampa che la Presidente della G.R., di concerto col Commissario straordinario alla sanità gen. Cotticelli, avrebbe predisposto il "Piano di emergenza Coronavirus". Il piano prevedrebbe l'attivazione di 400 posti letto di terapia intensiva e subintensiva per le aree nord, centro e sud dell'intera Regione. Nel leggere gli ospedali individuati, con enorme sconcerto, abbiamo scoperto che tra essi non risulta quello di San Giovanni in Fiore. Davvero non riusciamo a capire per quale motivo, per l'ennesima volta, si continua a penalizzare il diritto alla salute e una adeguata organizzazione di presidio sanitario per migliaia di cittadini di un'area interna fortemente esposta, anche in questa emergenza.

La nostra associazione "DONNE e DIRITTI" nata proprio per rivendicare, in primo luogo, l'attenzione alle problematiche sanitarie presenti nella comunità San Giovannese e per sollecitare le Istituzioni preposte ad un radicale cambiamento delle politiche di smantellamento dei servizi sanitari, portate avanti negli ultimi anni, non può accettare questa ennesima scellerata scelta.

Le migliaia di firme raccolte nell'ultimo mese, di cui avremmo già reso formale conto alle Istituzioni attraverso una grande iniziativa pubblica che abbiamo rinviato in ossequio alle disposizioni imposte per contrastare l'epidemia da coronavirus e che faremo quando l'emergenza sarà passata, ci rendono ancora più determinate nel rivendicare una revisione di tale scelta. La Comunità, i cittadini di San Giovanni hanno pari diritti e vogliono che si riattivino tutti i servizi sanitari per contrastare l'emergenza e per garantire la tutela della salute avendo deciso di rimanere a vivere, nonostante tutto ed a maggior ragione oggi, nei nostri luoghi. Facciamo appello alla sensibilità della Presidente Santelli, di tutte le Istituzioni affinché si riveda questa scelta ed s'inserisca l'ospedale di San Giovanni tra quelli su cui implementare i posti letto. Facciamo altresì appello all'Amministrazione Comunale, al Consiglio Comunale, a tutte le associazioni, le forze politiche sociali di San Giovanni per sostenere insieme a noi questa ennesima battaglia. Noi non molliamo: uniti con le armi del diritto e della responsabilità". E' quanto si legge in un comunicato stampa dell'associazione 'Donne e Diritti'.