Rende (Cs), il sindaco Manna sta con i dipendenti comunali: “Stima per chi in questo momento compie il proprio dovere”

"Stima e apprezzamento per chi, come i nostri dipendenti comunali, sono chiamati a compiere il proprio dovere in questo momento così difficile e delicato": così il sindaco di Rende Marcello Manna anche stamane a lavoro per la comunità come i dipendenti comunali a cui ha indirizzato ieri una lettera "che da uomo, prima che da primo cittadino, sentivo di scrivere per ringraziarli dello straordinario lavoro che stanno compiendo a servizio della nostra comunità".

Ecco il testo:

"Cari dipendenti,

A voi, al corpo della Polizia Municipale, va il ringraziamento più sentito da parte mia e della giunta comunale per l'encomiabile lavoro che quotidianamente svolgete per la nostra comunità.

Anche in questo momento così difficile, col vostro alto senso del dovere dimostrate cosa voglia dire lavorare per la pubblica amministrazione: una vera e propria missione a servizio del cittadino.

Garantire i servizi essenziali significa oggi prodigarsi a favore della nostra città andando spesso al di là dei compiti di istituto e supplendo, spesso, alle carenze di organico.

Per il prosieguo delle attività istituzionali è necessaria la collaborazione fra la parte politica e la parte amministrativa, senza la quale non riusciremmo a dare risposte ai cittadini, ad ottenere quei risultati che hanno fatto e faranno di Rende la città che è: in grado di far fronte anche alle contingenti emergenze, coesa nelle difficoltà del momento.

Se la nostra città è cresciuta in termini di servizi, nella capacità di migliorare qualità della vita, il merito va tributato anche a voi e alla passione e all'impegno che ogni giorno mettete quando iniziate il vostro il lavoro quotidiano.

Anche quando tutto sembra complicarsi, quando si mette in gioco la propria salute per il bene comune voi ci siete e date l'esempio encomiabile di alto senso civico e attaccamento alle istituzioni".