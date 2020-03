Coronavirus: un canale diretto tra le imprese e la Camera di Commercio di Cosenza

La Camera di Commercio di Cosenza ha attivato oggi un canale di ascolto web diretto alle imprese, cui è possibile rivolgersi sia per avere informazioni sulle misure di risposta all'emergenza Coronavirus, in continuo aggiornamento, sia per comunicare bisogni e proposte che possano rappresentare un contributo partecipato nell'individuazione di soluzioni da sottoporre alle Istituzioni per il contenimento e il superamento degli impatti negativi sull'economia.

«L'emergenza Coronavirus sta imponendo enormi sacrifici alle imprese a alle famiglie – afferma il Presidente Klaus Algieri –. Le apprensioni sul futuro creano un clima di incertezza che disorienta i cittadini e gli operatori economici. In momenti come questi, pensiamo sia fondamentale non chiudere le porte agli imprenditori e alle loro preoccupazioni. È per questo motivo che, nel totale rispetto delle misure di contenimento dettate a livello nazionale, abbiamo pensato di non limitarci a riorganizzare le modalità di accesso fisico all'Ente, che pur continua a fornire i servizi necessari garantendo la sicurezza di utenti e dipendenti, ma di attivare anche questa nuova forma di contatto web per essere più vicini alle imprese e alle loro richieste di ascolto e di sostegno, in questo periodo di emergenza».

Lo sportello attivato dalla Camera di Commercio è accessibile dal sito web dell'Ente, www.cs.camcom.it e da tutti i canali social istituzionali nell'ambito del #ModelloCameraCosenza.