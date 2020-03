A causa dell'emergenza sanitaria in atto e tenuto conto dello stato dei locali e del personale in servizio, sono temporaneamente sospese le attività di front office e di ricevimento indiscriminato del pubblico sia al settore tributi del Comune che al settore attività economiche e produttive.

Lo comunica il dirigente dei due settori, avv. Francesco Giovinazzo.

Gli Uffici, sia del settore tributi che del settore attività economiche e produttive, rimangono comunque pienamente operativi, per cui, per ogni necessità di comunicazione ovvero per l'invio di istanze, potranno essere utilizzati gli ordinari canali ed in particolare:

1) invio di corrispondenza cartacea da recapitare presso il protocollo generale dell'Ente;

2) invio di pec all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per ogni necessità, si potranno contattare gli Uffici del Settore attività economiche al nr. 0984.813-668 e del Settore tributi al nr.0984.813-676-677-678, anche per chiedere eventuali appuntamenti.

Gli sportelli del servizio URP di Piazza dei Bruzi, invece, per disposizione del dirigente del Dipartimento Amministrativo, resteranno aperti al pubblico solo nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Si raccomanda ai cittadini di recarsi presso gli sportelli per le sole pratiche ritenute più urgenti.

Agli uffici si può accedere uno alla volta, fatto salvo il diritto degli accompagnatori di persone diversamente abili o con ridotte capacità motorie, previa rilevazione dei dati anagrafici per la quale occorre esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. I cittadini sono invitati ad attendere il proprio turno all'esterno della sala d'attesa rispettando le direttive emanate, in particolare quelle relative alle distanze di sicurezza.