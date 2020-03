Coronavirus, il sindaco di Castrovillari attiva il Coc

A supporto ed integrazione delle iniziative e determinazioni assunte dal Comune di Castrovillari, in esecuzione alle prescrizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri per fronteggiare il contagio da coronavirus Covid-19, il Sindaco, Domenico Lo Polito, ha attivato il Coc, il Centro operativo Comunale della Protezione Civile, coinvolgendo anche le associazioni di volontariato di Lipambiente e della Sezione locale della Croce Rossa.

"L'Unità di crisi locale pronta e preparata in via precauzionale, nel caso si dovessero presentare condizioni particolari-ha ricordato il primo cittadino-è uno strumento in più che abbiamo voluto mettere a disposizione per poter rispondere ancora più efficacemente alle esigenze di raccordo che si creerebbero. Per contattare il Centro, questo mette a disposizione H24 il 3311299293 e la mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. "

"L'attivazione preventiva del Centro– spiega il primo cittadino- è poi anche un modo di rappresentare, alle tante capacità a servizio delle persone e della salute, che desideriamo starle a fianco, ancor più concretamente, mettendo a disposizione volontà e appoggio dedicato, certi che il ruolo strategico e sussidiario di Enti, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di soccorso e Cooperative sociali è fondamentale e indispensabile per il sistema sanitario nel rapporto emergenza-urgenza in quanto partner da sempre di un'organizzazione assistenziale che non si può sviluppare se non con una solidarietà sostanziale diffusa e partecipata di tutti i soggetti per questo fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività".