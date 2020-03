Cosenza: chiusi al pubblico fino al 3 aprile gli uffici della Polizia Municipale

Resteranno chiusi al pubblico fino al prossimo 3 aprile gli uffici del Comando della Polizia Municipale.

La decisione è stata assunta in attuazione delle misure governative di contenimento del contagio da Covid-19.

Per attività indifferibili ed urgenti, non risolvibili telematicamente, sarà possibile fissare appuntamento telefonando al numero 0984-813760 o inviando una mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .