Cassano (Cs): interventi di sanificazione e ordinanze per quarantena obbligatoria

Il sindaco della Città di Cassano All'Ionio, Gianni Papasso, in una comunicazione indirizzata al responsabile del Settore Area Tecnica dell'Ente, ingegnere Luigi Serra Cassano, facendo riferimento alla propria ordinanza contingibile e urgente emessa in data odierna, avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Comune di Cassano All'Ionio - Recepimento DPCM 09.03.2020", ha disposto, tra l'altro, che si provveda all'immediata sanificazione di tutti gli uffici comunali e degli immobili in uso nella disponibilità dell'ente, nonché, che venga immediatamente effettuata anche la sanificazione di tutti gli automezzi di proprietà comunale e di tutte le strade e gli spazi pubblici dell'intero territorio del Comune di Cassano All'Ionio.

Da riferire, inoltre, sempre nell'ambito del recepimento del DPCM del 9 marzo scorso, contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19, che il sindaco Papasso, ha emesso sette ordinanze destinate ad altrettanti concittadini, con cui ha disposto la "Quarantena Obbligatoria" con sorveglianza attiva, raccomandando l'applicazione delle prescrizioni anche ai familiari conviventi. L'atto, dichiarato immediatamente esecutivo, è stato notificato ai destinatari del provvedimento. E' stato, inoltre, disposto che le ordinanze siano pubblicate, nel rispetto della norma vigente in materia di tutela della privacy, all'Albo Pretorio comunale e trasmesso alla Prefettura di Cosenza, all'ASP di Cosenza, al Presidente della Regione Calabria, alla Polizia Locale e alla Tenenza dei Carabinieri di Cassano All'Ionio e alla Protezione Civile della Regione Calabria.