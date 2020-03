Coronavirus, l’appello dell’assessore Ziccarelli ai proprietari dei locali: “Chiediamo agevolazioni nei pagamenti per commercianti di Rende”

"La situazione d'emergenza che ci troviamo a vivere in Italia in questo momento è difficile e di non breve risoluzione". A dirlo, in una nota alla stampa, l'assessore alle attività produttive del comune di Rende Domenico Ziccarelli.

"Molti di noi –prosegue l'assessore- non hanno memoria di eventi come questo che, oltre a colpire il nostro paese sta colpendo il mondo intero. Ci troviamo di fronte a una crisi sanitaria che sta mietendo migliaia di vittime e contagiando intere comunità; che sta portando a una crisi economica mai vissuta nel mondo, in Europa e nella nostra nazione, in modo particolare nel nostro fragile territorio".

Proprio per questi motivi –ha affermato Ziccarelli- di concerto con il sindaco Marcello Manna e la giunta comunale, sentiamo il dovere morale e civico, prima che istituzionale di rivolgere un appello a tutti proprietari di locali in uso per attività produttive, affinché, nei limiti che loro stessi stabiliranno, possano apportare delle agevolazioni nei pagamenti da parte dei gestori delle attività commerciali".

Questa misura –ha concluso l'assessore- si rende dunque necessaria per contribuire tutti ad uscire dalla drammatica situazione che si è creata. La nostra amministrazione è disponibile sin da ora ad avviare dei tavoli di concertazione fra commercianti e proprietari di locali. Oggi non è in gioco la singola attività ma l'intero sistema economico di una nazione, noi sentiamo il dovere, nei limiti concessi vista l'emergenza, di intervenire a tutela della nostra economia".