Coronavirus, il Comune di San Basile sostiene le attività commerciali: contributo a per tre bar cittadini

Un contributo per i tre bar cittadini è stato deciso dalla giunta municipale, guidata dal Sindaco Vincenzo Tamburi, per far fronte alle ingenti perdite di questi giorni di emergenza Covid 19

In un piccolo paese – si legge in un comunicato stampa dell'amministrazione comunale del centro cosentino - la dinamica sociale di ritrovarsi al bar per gli anziani, ma anche per i giovani, a giocare o discutere insieme è una di quelle pratiche quotidiane che l'ordinanza #iorestoacasa ha intaccato fortemente. Ma se cambiare i propri stili di vita significa sentirsi comunità per contribuire attivamente alle misure di contenimento del Coronavirs, un'amministrazione locale di una piccola comunità - spiega Vincenzo Tamburi, Sindaco di San Basile - non può far finta di niente e capire che i mancati incassi per quegli esercizi che già soffrono la crisi endemica dei nostri territori, in questo periodo, nel rispetto delle regole sacrosante, rischiano il collasso definitivo che fa presagire la chiusura.

Per questo – è scritto nel comunicato stampa - come amministrazione comunale abbiamo deciso di attivarci per un sostegno economico al reddito dei tre esercizi che maggiormente nella nostra comunità risentiranno gli effetti dei provvedimenti del Governo. Si è così deliberato di offrire un bonus a coloro che detengono attività di bar e caffetteria (che sono solo 3) proprio per evitare che dopo questo tempo di isolamento sociale, le attività non vadano in default per la perdita delle normali entrate. Lo facciamo ben consapevoli che è giusto sostenere le scelte del governo e contribuire in prima persona a questa attitudine alle uscite solo in caso di estrema necessità ed invitiamo i cittadini a rispettare rigorosamente le disposizioni emanate dal Governo certi che insieme davvero si può fare la differenza contro questo virus che si insinua nelle nostre relazioni e nelle dinamiche quotidiane di approccio e saluto. Ma consapevoli, anche, che come comunità ed amministratori in primo luogo, dobbiamo farci carico di chi - da questo isolamento sociale - subirà le ripercussioni più grandi che in piccolo borgo posso essere devastanti ai fini della vita pubblica che ci aspetta, speriamo quanto prima.