Emergenza coronavirus: per l'Assessore De Cicco e il consigliere Sconosciuto “A Cosenza bisogna garantire l'erogazione dell'acqua h24”

"A Cosenza e in tutta l'area urbana bisogna garantire l'erogazione dell'acqua h24. Un bene già indispensabile ma che lo diventa ancor di più in questo periodo in cui la presenza del coronavirus in Italia, nella nostra regione e nella nostra amata città mina la salute dei cittadini. Dobbiamo pensare alla loro salute. Dobbiamo far sì che possano seguire le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie al fine di prevenire il contagio da Covid-19». Così l'assessore Francesco De Cicco e il consigliere comunale Pasquale Sconosciuto.

I due esponenti di Cosenza Libera rivolgono, dunque, un accorato appello alla neo presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, e al Sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto: "Fatevi portavoce di questa richiesta con la Sorical – sottolineano De Cicco e Sconosciuto-. Chiedete all'azienda, dov'è possibile, di aumentare l'erogazione dell'acqua. In questo periodo storico nazionale in cui non si fa altro che raccomandare ai cittadini di lavare spesso le mani e di essere ancora più attenti a curare la propria igiene personale - proseguono De Cicco e Sconosciuto - non è pensabile non avere a disposizione l'acqua".

De Cicco e Sconosciuto, infine, si rivolgono ai cittadini dell'area urbana: "Rimanete a casa! Ieri il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha dichiarato interamente l'Italia zona protetta. Sono giorni importanti questi per tutti noi. Uscite di casa solo se strettamente necessario. Siate cauti. Con la responsabilità e il buon senso fermeremo questa catena di contagio".