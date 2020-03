Coronavirus: Barbieri sospende ristorante-hotel ad Altomonte

Emergenza Coronavirus, Barbieri sospende per ragioni di cautela e prevenzione le sole attività di ristorazione e di accoglienza dell'Hotel, che implicano relazioni e contatti diffusi con il pubblico e che, quindi, potrebbero essere più a rischio contagio.

A darne notizia è la stessa Famiglia Barbieri sottolineando che la decisione è stata presa nella consapevolezza di potere e di dovere offrire, così facendo, un contributo utile e necessario di sicurezza ma anche e soprattutto di serenità, senza alcun allarmismo, all'impegno straordinario che in queste ore la Nazione tutta sta dimostrando e dovrà continuare a dimostrare per contenere la diffusione del Coronavirus.

Amiche ed amici affezionati, senza mai rinunciare al sorriso ed all'ottimismo che ha sempre rappresentato la nostra carta di identità, con la stessa passione e con l'amore per la nostra terra che in mezzo secolo ci ha sempre animato continueremo anche in questa fase, provvisoria e di cautela – aggiungono - a lavorare nei nostri uffici, nel nostro orto, nel nostro laboratorio e nelle nostre strutture per lo sviluppo eco-sostenibile della nostra terra e per continuare a valorizzare in Italia e nel mondo la grande bellezza dei nostri territori, della nostra storia, della nostra biodiversità e della nostra gente. Supereremo presto, tutti insieme, questo momento difficile e complicato per tutto il Paese.