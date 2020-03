Cassano allo Ionio (Cs), rimossi auto e furgone abbandonati

Su disposizione del sindaco della Città di Cassano All'Ionio, Gianni Papasso, sono state rimosse a cura della Polizia Locale con l'ausilio di un mezzo adibito a soccorso stradale messo a disposizione da un'officina che opera sul territorio, dall'area adibita a parcheggio ubicato su via Garbagnate Milanese, (vicino Ufficio Postale) alcune auto e un furgone abbandonati. Il parcheggio in questione, da tempo, infatti, è interessato all'abbandono di auto e furgoni obsoleti privi di assicurazione. Il Comando di Polizia Locale, coordinato dalla responsabile Anna Maria Aiello, ha iniziato l'azione di rimozione dei mezzi, che oltre a costituire pericolo dal punto di vista igienico sanitario per la collettività, risultano essere un pessimo biglietto da visita ai fini del decoro urbano della nostra cittadina. Nella giornata di lunedì, si è già provveduto alla rimozione di cinque automobili e un furgone, abbandonati probabilmente già in uso a extracomunitari residenti a Cassano e poi abbandonati.

L'operazione proseguirà anche nei prossimi giorni, per riportare ordine e normalità nel sito a beneficio della comunità locale. Dal canto suo, il primo cittadino, ha inteso sottolineare come negli ultimi due anni, seguiti allo scioglimento degli organi elettivi, la gestione commissariale, che nella mission affidatagli avrebbe dovuto ristabilire ordine e legalità sul territorio, al termine del suo mandato ha lasciato un'eredità pesante caratterizzata da degrado e abbandono, in barba ai sani principi di legalità e di tutela ambientale. Per quanto ci riguarda, ha sottolineato il sindaco Gianni Papasso, come amministrazione, sin dai primi passi della nostra azione, abbiamo programmato cospicui interventi, soprattutto in ambito di recupero della tutela ambientale e dell'igiene pubblica, per ridare il giusto decoro alla Città, a salvaguardia della salute dei cittadini.