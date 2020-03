Da Roma al Santuario di Paola: giornata di digiuno e preghiera per l'emergenza Coronavirus

Forti della specifica missione di essere "luce che illumina i penitenti nella Chiesa", i Frati Minimi del Santuario di Paola accolgono benevolmente l'appello del card. Angelo De Donatis, Vicario del Papa per la Diocesi di Roma, a vivere mercoledì, 11 marzo una giornata di preghiera e di digiuno per invocare da Dio la protezione su Roma, la Calabria, l'Italia e il mondo ed essere liberati dal contagio del Coronavirus. Si pregherà in special modo per il personale medico-sanitario impegnato a fronteggiare l'emergenza, per i contagiati, ricordare i defunti e le loro famiglie.

S. Francesco di Paola ci ricorda che «la preghiera è come un fedele messaggero che giunge la dove la carne non può arrivare» ed essa unita al digiuno diventa un'arma potente che ci aiuta pur nella sofferenza ad accettare la volontà di Dio «che si manifesta in mille modi e attraverso mille voci: quella del proprio dovere, anzitutto, e quelle delle prove della vita» (Ratio Institutionis, 17).

Si invitano tutti i fedeli di buona volontà a digiunare e a pregare insieme, anche dalle proprie abitazioni, uniti spiritualmente. E' un gesto di amore «mite e santo» anche questo, da compiere umilmente per «conseguire felicemente dalla mano del Signore, quale perenne Benedizione, la grazia e la gloria sempiterna» (IV Reg X, 55).

PROGRAMMA DELLA COMUNITA' DEI FRATI

MERCOLEDI 11 MARZO 2020

SS. MESSE ore 7, 9, 11, 17

ore 11.30: Esposizione del Ss.mo Sacramento e Adorazione Eucaristica comunitaria fino alle ore 15.45.

ore 12.20: Ufficio delle Letture e Ora Media

ore 13: digiuno dinanzi a Gesù eucarestia

ore 16: Via Crucis e Vespri