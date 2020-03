"Bisogna essere responsabili non solo verso se stessi, ma anche verso gli altri: i propri familiari, gli amici, chi è in condizioni di salute precarie.

Chi in queste ore si appresta a fare ritorno da Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, è obbligato a comunicare l'arrivo, come stabilito dal decreto firmato dal Consiglio dei Ministri, dichiarando la propria presenza sul nostro territorio agli uffici competenti: Asp, medico curante, il 118, il numero verde regionale 800767676", spiega il primo cittadino.

"Si invita, inoltre, a considerare attendibili soltanto le comunicazioni da parte del Governo centrale, così da non alimentare una cattiva informazione. Infine, è stato attivato in pre allarme presso la sede municipale il Centro Operativo Comunale per una gestione più efficiente di eventuali emergenze", ha concluso Manna.