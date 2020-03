Lo chef Francesco Mazzei esalta sul Financial Times la cucina del ristorante Agorà di Rende (Cs)

Parola del grande cuoco Francesco Mazzei: il Ristorante Agorà di Rende, dello chef resident Michele Rizzo, è tra i migliori locali dell'hinterland cosentino dove fermarsi a mangiare e dove poter trovare un servizio di ottima qualità.

Il re degli chef italiani nel Regno Unito, originario di Cerchiara di Calabria, ha espresso il suo favorevole giudizio sul prestigioso quotidiano britannico Financial Times, suggerendo ai lettori di non perdere l'occasione di provare un'interessante esperienza culinaria, proprio come fa lui tutte le volte che rientra nella sua amata Calabria.

Lo chef Francesco Mazzei, che proprio martedì 10 marzo riceverà a Londra, dalle mani dell'Ambasciatore d'Italia nel Regno Unito, Raffaele Trombetta, l'Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana, assegnata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato al primo quotidiano economico del mondo il titolo di miglior ristorante di pesce, affermando: "l'eccezionale menù cambia ogni giorno, ma quello che raccomando sono gli imperdibili Tagliolini all'Aragosta, realizzati con la pasta fatta rigorosamente in casa".

Soddisfatto del giudizio dato dal collega Francesco Mazzei, lo chef resident Michele Rizzo ha dichiarato tutta la sua gratitudine verso chi ritiene essere uno dei suoi maestri d'arte culinaria, oltre a essere onorato nel ricevere attenzione e amicizia da chi, senza dubbio alcuno, deve essere considerato un vanto e un simbolo di orgoglio e bravura calabrese nel mondo.