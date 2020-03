Il Pd della provincia di Cosenza si riorganizza preparando il proprio futuro con i primi incontri dei forum tematici voluti dal commissario Marco Miccoli il cui coordinamento è stato affidato a Giuseppe Giudiceandrea. Nel corso della prima riunione, i coordinatori dei Forum, hanno inviato il proprio in bocca al lupo e incoraggiamento al segretario nazionale del Partito democratico Nicola Zingaretti che, poche ore fa, ha comunicato la propria positività al Coronavirus mettendosi in quarantena così come le autorità sanitarie indicano.

In più, il coordinamento dei Forum ha rivolto i propri auguri al consigliere regionale Domenico Bevacqua per la nomina a capogruppo in consiglio regionale del Partito democratico.

La riunione, tenuta in forma ristretta per motivi sanitari, non poteva non affrontare l'emergenza Coronavirus che sta attraversando il nostro Paese. Il coordinamento dei Forum ha raccolto la voce preoccupata dei territori e il grido d'allarme degli operatori sanitari che stanno vivendo momenti di grande sforzo lavorativo a causa dell'emergenza. I coordinatori dei Forum, partendo proprio da questi due stimoli raccolti dalle varie segnalazioni ricevute, hanno analizzato il preoccupante dato emerso dai pochi posti che la Calabria può offrire nei reparti di terapia intensiva nonostante la ricognizione, per trovarne di nuovi, che il neo governatore Santelli ha di recente effettuato. Gli esponenti del Pd sono preoccupati per l'alta incidenza che il Coronavirus ha sulla popolazione anziana, sulla sua orografia complessa e, purtroppo, sulle infrastrutture carenti. Il coordinamento dei Forum del Pd, dopo aver ascoltato iscritti e cittadini, si farà portavoce con le istituzioni locali e ministeriali per far presente le problematiche affrontate.

Come attività politica, il coordinamento dei Forum Pd della provincia di Cosenza, appena l'emergenza sanitaria lo consentirà, riunirà i propri forum dedicati alla Costituente delle idee; Organizzazione e iniziativa politica coordinato da Aldo Zagarese; Coordinamento amministratori con Ferdinando Nociti; Sanità di Luciano Leone; Infrastrutture e attività produttive con Gianluca Succurro; Trasporti e mobilità con Carlo Salatino; Lavoro guidato da Andrea Pio Assunto; Agricoltura con Maria Locanto; Ambiente con Antonio Cannistrà; Aree montane coordinato da Franca Sposato; Innovazione con Giovanna Buffone; Diritti e pari opportunità di Tania Litrenta; Scuola, Università e Ricerca di Francesca Meringolo; Legalità e sicurezza guidato da Antonella Spadafora e Politiche sociali con Maria Teresa Aiello.