Diamante (Cs), rinvio manifestazioni previste per l’8 marzo

Rimandato, a data da destinarsi, l'evento denominato "Basta violenza sulle donne" per celebrare l'8 marzo 2020 a Diamante. La comunicazione è fatta congiuntamente dalla dottoressa Rita Domanico, rappresentante del Direttivo dell'Ordine della Professione Ostetrica di Cosenza, e dall'avvocato Teresa Sposato, presidente dello sportello antiviolenza La Ginestra, partner dell'iniziativa.

"Personalmente - afferma Domanico – ringrazio il sindaco, il senatore Ernesto Magorno, per la sensibilità dimostrata ad una tematica così forte, un ringraziamento anche al dottor Angelo Cannizzaro, alla dottoressa Angela Ricetti, al consigliere Ornella Perrone e alla presidente Teresa Sposato. La donna è da sempre simbolo di coraggio e forza in tutto ciò che fa mettendo passione, amore e sacrificio. Definita sesso debole eppure riesce a dimostrare, con la potenza della natura, di moltiplicare e creare la vita. Riesce ad essere un valido consulente mentale ed emotivo perché legge nell'intimo e arriva prima alla soluzione anche quelle più disperate diventando pilastro fondamentale. L'ostetrica ad oggi figura professionale poliedrica, può offrire un sensibile ed efficace sostegno, soprattutto quelle che lavorano nei consultori o presso il domicilio delle donne, giocano un ruolo fondamentale nella prevenzione degli abusi, perché capaci di intercettare situazioni di maltrattamenti o violenze. L'OPO intende manifestare l'attenzione e la vicinanza verso le donne e le ragazze vittime della violenza e lanciare il proprio impegno contro questo aberrante fenomeno. L'impegno delle ostetriche è di valorizzare, sostenere l'autodeterminazione delle donne, la loro consapevolezza, la loro dignità, valori fondamentali per rafforzare in loro la presa di decisione di denunciare i soprusi subiti in famiglia, o dai loro partner. Da questo si evince anche la necessità di potenziare i servizi consultoriali e caldeggiare la riapertura dell'ospedale spoke di Cetraro-Paola come punto nascita: è evidente che il persistere della sua chiusura e il mancato potenziamento dei servizi territoriali ci allontana da possibili eventi sentinella di violenza domestica e non". Sulla stessa lunghezza d'onda la presidente Sposato che dichiara: "L'8 marzo non è una ricorrenza da festeggiare ma è un giorno in cui si continua a lottare e a puntare il faro sulle discriminazioni e sulle violenze che accompagnano le donne in tutti i percorsi della vita, è una giornata di lotta e di sensibilizzazione. Quest'anno con grande rammarico abbiamo dovuto rinviare la manifestazione organizzata dall' Associazione OPO di Cosenza. La Ginestra ha sospeso le manifestazioni e le attività di sensibilizzazione ma non ha sospeso il suo lavoro di aiuto alle donne che sta fornendo da quattro anni sul territorio dell'Alto Tirreno Cosentino, con grandi risultati".

Nella giornata di domani, 8 marzo 2020 le radio e le emittenti televisive calabresi, che La Ginestra ringrazia per la disponibilità, trasmetteranno lo spot realizzato dall'attrice Annalisa Insardà, testimonial dello sportello antiviolenza.