Altomonte in prima linea contro la violenza di genere

L'attualità ed i fatti di cronaca che ci pongono quotidianamente di fronte all'amaro fenomeno del femminicidio ci costringono a ripensare il senso della ricorrenza dell'8 Marzo. Definire questo giorno come una festa risulta quanto mai anacronistico. Deve servire, invece, come momento di riflessione e di sensibilizzazione per educare e contrastare la violenza di genere.

È quanto dichiara l'assessore alla cultura Elvira Berlingeri informando insieme all'assessore alle pari opportunità Emilia Romeo che, in ottemperanza alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per contenere l'eventuale diffusione del Coronavirus l'Amministrazione Comunale ha inteso promuovere un'iniziativa simbolica per la Festa della Donna 2020.

Altomonte è donna. È, questa, la scritta che campeggia nei giardini della Città d'Arte.

Si tratta – aggiunge la Berlingeri – di un'iniziativa che vuole ricordare la ricorrenza dell'8 marzo, data che rievoca un preciso episodio avvenuto in una epoca che ha segnato la storia con grandi e importanti cambiamenti etico-politico-sociali. Allo stesso tempo, vuole essere un contributo ed un invito alle stesse donne di farsi promotrici con le nuove generazioni del significato, dei risultati e della storia del femminismo. La Festa della donna deve essere interpretata oggi come giornata della ricerca dell'uguaglianza, del riscatto delle donne che vengono sottomesse, della garanzia dei diritti della persona.