Cassano (Cs), trovato cane impiccato ad un palo

Un cane di taglia medio piccola, con la testa serrata da un filo spesso, e' stato trovato impiccato ad un palo nel territorio del Comune di Cassano allo Jonio. A denunciare l'accaduto sono state alcune volontarie dell'associazione animalista "Salvazampe". "Un gesto ignobile - hanno detto tre attiviste dell'associazione, Antonella D'Angelo, Maria Gabriela Cerchiara e Patrizia Atene - e di una barbarie inaudita. Dagli occhi di questo esserino innocente e indifeso si evince tutto il terrore e gli spasmi cui e' stato sottoposto dai suoi aguzzini che magari egli amava. A fronte di decine e decine di animali che quotidianamente mettiamo in salvo, ancora purtroppo si assiste ad atti disumani e feroci, testimoni di una civilta' che ha perso ogni aspirazione alla giustizia e che gode nel fare del male". I volontari di "Salvazampe" invitano la popolazione "a collaborare affinche' venga fatta giustizia e si possa risalire all'autore o agli autori di questo 'gesto criminale', perche' di criminali si tratta, della piu' miserabile, vigliacca e abbietta parte della societa', chiusa nell'egoismo della solitudine esistenziale, incapace di provare alcuna pietà".

"E' un gesto di inaudita ferocia quanto avvenuto a Lauropoli. Un atto orribile". Lo afferma il sindaco di Cassano, Gianni Papasso, in relazione al ritrovamento del cane ucciso e impiccato al palo di una recinzione privata. "L'autore, o gli autori, di tanta inaudita, terribile violenza - prosegue Papasso - vanno censurati e condannati senza appello. Si tratta di una vicenda terrificante che mortifica e umilia l'intera comunita'. Una violenza senza limite. Senza dubbio, parliamo dell'opera di un folle, di persona affetta da gravi patologie, che si porta dentro i geni della violenza e della cattiveria. A nome dell'intera comunita' cassanese censuro fortemente quanto e' accaduto e auspico che il responsabile (o i responsabili) siano immediatamente assicurati alla giustizia.Dichiaro sin da questo momento che, dinanzi a un eventuale e auspicato processo, l'Amministrazione comunale si costituira' parte civile". "Cassano - ha sottolineato Papasso - e' una comunita' laboriosa, costituita da persone perbene, coscienti e responsabili. Un singolo, una minoranza, non possono sporcare l'intera comunita'. Questo Comune ripudia ogni forma di violenza. Ripudia anche la violenza esercitata nei confronti degli animali. Cassano e' cittadina 'amica' degli animali, se e' vero come e' vero che, proprio per la custodia dei cani, spende annualmente una ingente somma".