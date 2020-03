L'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta Comunale n. 171 del 16/10/2019, con fondi comunali per un importo pari a circa 60.000,00 Euro, aveva approvato il Progetto Esecutivo per un intervento di bonifica dell'Amianto presente sulle coperture dei manufatti nel cimitero comunale sito in località Spezzano Piccolo. I lavori di di rimozione sono stati eseguiti nei tempi previsti ed il cimitero in questione, oggi, è un luogo bonificato e sicuro.

"Grande soddisfazione per il lavoro svolto dalla ditta risultata aggiudicataria OIKOS 2000 di Cardamone Agostino, che ha terminato le operazioni di rimozione in un ristretto lasso di tempo, restituendo in condizioni perfette il cimitero interessato dall'intervento. Un sentito ringraziamento ai cittadini residenti nelle zone limitrofe al cimitero per la disponibilità dimostrata nell'accogliere le accortezze previste durante le operazioni di rimozione dei pannelli."

L'Amministrazione Martire, infine, procederà ad estendere questa azione di tutela della salute pubblica, anche su zone cimiteriali in altre località interessate dalla presenza di amianto.