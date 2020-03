Cosenza, emergenza coronavirus: Comune, Centro operativo di protezione civile e Csv chiamano a raccolta i volontari per evitare l’isolamento degli anziani

Dopo il decreto del Governo, finalizzato ad arginare il contagio da coronavirus, sono soprattutto gli anziani ad avvertire un profondo senso di isolamento. Secondo le nuove direttive comportamentali le persone anziane, affette da patologie croniche o immunodepresse, devono evitare di uscire dalla propria abitazione, se non per necessità ed evitare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. E' di ieri la decisione del Sindaco di disporre la chiusura dei centri anziani per contrastare la diffusione del virus e per evitare rischi di tipo sanitario, proprio perché la fascia di popolazione che fruisce dei servizi degli stessi centri anziani è composta da persone in età avanzata e come tali particolarmente vulnerabili.

Il Comune, il COC – Centro Operativo Comunale di protezione civile e il CSV – Centro servizi per il volontariato, chiedono, pertanto, alle associazioni presenti sul territorio urbano di manifestare l'eventuale disponibilità ad offrire un aiuto e un supporto alle persone anziane consegnando farmaci e spesa a domicilio, occupandosi del disbrigo di pratiche e del trasporto, in sicurezza, verso luoghi di cura. Stare vicino alla fascia di popolazione che maggiormente risente di queste restrizioni è un modo per tutelare la comunità nel suo insieme e mettere in campo tutta la forza del volontariato cosentino.

Gli interessati possono contattare i vigili urbani del Comune di Cosenza ai seguenti numeri di telefono 0984.813793 e 0984.813769 oppure al numero di cellulare, attivo 24 ore su 24, 348.3904832. Si può anche chiamare al CSV di Cosenza al numero di telefono 0984.464674.